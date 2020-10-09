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09.10.2020 - 07:00 |

‘Sadakatsiz’e tam not

Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi ‘Doctor Foster’dan uyarlanan ‘Sadakatsiz’, ilk bölümüyle izleyicinin gönlünde taht kurdu.

‘Sadakatsiz’e tam not
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Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi ‘Doctor Foster’dan uyarlanan ‘Sadakatsiz’, ilk bölümüyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Başrolde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği yapım, Total’de 6.02, AB Grubu’nda ise 7.13 reyting alarak, listelerde ilk sıralarda yer aldı. ‘#Sadakatsiz’ etiketiyle de sadece yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye’de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.

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