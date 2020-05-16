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16.05.2020 - 07:00 |

Sadeleşme üzerine sohbet

Beslenme uzmanı Dilara Koçak, imaj ve iletişim danışmanı Özlem Çakır’la pandemi sürecindeki içsel yolculuk ve moda tüyolarını paylaştı

Sadeleşme üzerine sohbet
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Sağlıklı yaşam üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Dilara Koçak, Instagram hesabında imaj ve iletişim danışmanı Özlem Çakır’la içinde bulunduğumuz salgın sürecine dair sohbet etti.

Çoğu insanın son dönemde sadeleşme içinde olduğunu ifade eden Çakır, “Artık trendler rafa kalkıyor; klasikleşen parçalar başrolde olacak. Dolaplarda kapsül koleksiyonlar yer alacak.

Bu seçkilerin başını da siyah deri ceket, doğru kalıp jean, pamuk kumaştan şık beyaz gömlek, klasik ceket ve ayakkabıyla çanta çekecek. Şu günlerde, ruhumuzu beslemek, muhakeme yapmak ve içsel yolculuğa çıkmak da kendimize yapacağımız en büyük yatırımlardan... İlgili kitapları okumalıyız. Tavsiyem, bu sancılı vakti, faydalı değerlendirerek hayat akışında doğru ilerlemek olacaktır” şeklinde konuştu.


Sadeleşme üzerine sohbet




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