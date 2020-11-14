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14.11.2020 - 22:18 |

Şafak Sezer nereli, boyu kaç? Şafak Sezer kaç yaşında, filmleri neler?

10 Ekim 1970'de Ankara'da doğan Şafak Sezer, oyuncu, senarist ve yönetmen. Başarılı oyunculuğuyla çok sevilen Şafak Sezer kaç yaşında, nereli, filmleri neler? İşte Şafak Sezer hakkında merak edilenler...

Şafak Sezer nereli, boyu kaç? Şafak Sezer kaç yaşında, filmleri neler?
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1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.

ŞAFAK SEZER FİLMLER

1993      Bir Düğün Masalı             Avukat Adnan  

1996      Televizyon Çocuğu                         Konuk oyuncu

1997      Baskül Ailesi       Maşallah            

1997      Dostlar Pasajı    Yıldırım

1997      Komşu Komşu                  Konuk oyuncu

1997      Sıdıka    Kenar   

1997      Şafak Vakti                         Konuk oyuncu

2000      Vizontele            Veli      Film

2000      Oyunbozan        Polis      Film

2000      Reyting Hamdi  Şafak    

2001      Bu Film Bitmez                

2002      Zalim                     Konuk oyuncu

2002      Rus Gelin            Ökkeş   Film

2002      Ekmek Teknesi Bahtiyar              

2003      Hababam Sınıfı Merhaba             Ercüment            Film

2004      G.O.R.A.              Kuna     Film

2004      Hababam Sınıfı Askerde               Ercüment            Film

2004      Simbiyotik                         

2004      Altın Kafes          Fuzili     

2005      Hababam Sınıfı Üç Buçuk             Ercüment            Film

2005      Maskeli Beşler İntikam Peşinde               Tezcan  Film

2005      Bendeniz Aysel Aslan    

2006      Ah Polis Olsam  Rıfat     

2006      Maskeli Beşler: Irak        Tezcan  Film

2007      Düş Yakamdan  Süleyman          

2007      Kutsal Damacana             Fikret    Film

2007      Fesupanallah                   

2008      Maskeli Beşler: Kıbrıs    Tezcan  Film

2008      Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz        Yaşar Yaşamaz  Televizyon Filmi

2008      Kadri'nin Götürdüğü Yere Git    Kadri    

2009      Aynadaki Düşman           Çelebi  

2009      Kolpaçino            Özgür    Film

2009      Kutsal Damacana 2: İtmen          Fikret    Film

2009      Hanımeli Sokağı               Ramazan            

2010      Türk Malı             Erman Kuzu       Dizi

2010      Memlekette Demokrasi Var      Jandarma           

2011      Kolpaçino: Bomba           Özgür    Film

2011      Alemin Kıralı      Aslan Kıral           Dizi

2013      G.D.O. KaraKedi              Gürkan Film

2013      Altındağlı             Ekrem Altındağlı             

2014      Ah Polis Olsam Yeniden                              

2014-2015           Şimdi Onlar Düşünsün   Aziz Keklik         

2015      O Ses Türkiye Yılbaşı Özel                           

2016      Kolpaçino 3. Devre                         Film

2016      Bir Baba Hindu                 

2016      El Değmemiş Aşk                           

2017      Ketenpere         Kalender            

2018      Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet     Hamit   

2018      Göktaşı Muhtar Film

2019      Yalan Dolan        Kablo   

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan haber varKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakımdan çıktı.
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