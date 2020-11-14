Şafak Sezer nereli, boyu kaç? Şafak Sezer kaç yaşında, filmleri neler?

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.

ŞAFAK SEZER FİLMLER



1993 Bir Düğün Masalı Avukat Adnan

1996 Televizyon Çocuğu Konuk oyuncu

1997 Baskül Ailesi Maşallah

1997 Dostlar Pasajı Yıldırım

1997 Komşu Komşu Konuk oyuncu

1997 Sıdıka Kenar

1997 Şafak Vakti Konuk oyuncu

2000 Vizontele Veli Film

2000 Oyunbozan Polis Film

2000 Reyting Hamdi Şafak

2001 Bu Film Bitmez

2002 Zalim Konuk oyuncu

2002 Rus Gelin Ökkeş Film

2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar

2003 Hababam Sınıfı Merhaba Ercüment Film

2004 G.O.R.A. Kuna Film

2004 Hababam Sınıfı Askerde Ercüment Film

2004 Simbiyotik

2004 Altın Kafes Fuzili

2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk Ercüment Film

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde Tezcan Film

2005 Bendeniz Aysel Aslan

2006 Ah Polis Olsam Rıfat

2006 Maskeli Beşler: Irak Tezcan Film

2007 Düş Yakamdan Süleyman

2007 Kutsal Damacana Fikret Film

2007 Fesupanallah

2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Tezcan Film

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz Televizyon Filmi

2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri

2009 Aynadaki Düşman Çelebi

2009 Kolpaçino Özgür Film

2009 Kutsal Damacana 2: İtmen Fikret Film

2009 Hanımeli Sokağı Ramazan

2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi

2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma

2011 Kolpaçino: Bomba Özgür Film

2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral Dizi

2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan Film

2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı

2014 Ah Polis Olsam Yeniden

2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik

2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2016 Kolpaçino 3. Devre Film

2016 Bir Baba Hindu

2016 El Değmemiş Aşk

2017 Ketenpere Kalender

2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit

2018 Göktaşı Muhtar Film

2019 Yalan Dolan Kablo