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19.07.2020 - 17:07 |

Safiye Soyman ile Seda Sayan aylar sonra buluştu

Corona virüs nedeniyle aylardır evinde kendini karantinaya alan Safiye Soyman, normalleşme adımlarının atılmasıyla yakın dostuSeda Sayan ile hasret giderdi. Soyman, Sayan ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Safiye Soyman ile Seda Sayan aylar sonra buluştu
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Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sanatçı Safiye Soyman arkadaş ziyaretlerine başladı. Soyman geçtiğimiz gün Seda Sayan ile bir araya geldi.

Soyman, corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır görüşemediği arkadaşı ile hasret giderdi. Ünlü sanatçı, Seda Sayan ile verdiği pozu "Pandemi yüzünden ayrı kaldığım kankamla buluştuk çok şükür" notuyla yayınladı.

Sanatçının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Safiye Soyman ile Seda Sayan aylar sonra buluştu

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
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Cadde Yazarları

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