Safiye Soyman ile Seda Sayan aylar sonra buluştu

Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sanatçı Safiye Soyman arkadaş ziyaretlerine başladı. Soyman geçtiğimiz gün Seda Sayan ile bir araya geldi.

Soyman, corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır görüşemediği arkadaşı ile hasret giderdi. Ünlü sanatçı, Seda Sayan ile verdiği pozu "Pandemi yüzünden ayrı kaldığım kankamla buluştuk çok şükür" notuyla yayınladı.

Sanatçının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.