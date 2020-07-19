19.07.2020 - 17:07 |
Safiye Soyman ile Seda Sayan aylar sonra buluştu
Corona virüs nedeniyle aylardır evinde kendini karantinaya alan Safiye Soyman, normalleşme adımlarının atılmasıyla yakın dostuSeda Sayan ile hasret giderdi. Soyman, Sayan ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sanatçı Safiye Soyman arkadaş ziyaretlerine başladı. Soyman geçtiğimiz gün Seda Sayan ile bir araya geldi.
Soyman, corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır görüşemediği arkadaşı ile hasret giderdi. Ünlü sanatçı, Seda Sayan ile verdiği pozu "Pandemi yüzünden ayrı kaldığım kankamla buluştuk çok şükür" notuyla yayınladı.
Sanatçının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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