Sağ Salim filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Sağ Salim filmi kaç yılında çekildi?
Sağ Salim filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi izleyecek olan vatandaşlar Sağ Salim filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler var sorusuna yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu Sağ Salim filmi 2012 yılında çekildi. Peki filmin oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
Sağ Salim filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2012 yılında vizyona giren Sağ Salim filminin konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salim hem ölüden hemde ölümden korkan saf bir Anadolu köylüsüdür. Köyden kasabaya mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını geçiren Salim'e köyün muhtarı Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını ister. Olaylar bu andan itibaren başlar.
SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI
Fulya Zenginer (Nihal)
Burçin Bildik (Salim)
Alper Saldıran (Recai)
Hüseyin Avni Dalyan (Muhtar)
Kenan Ece (Ayhan)
Murat Akkoyunlu (Gücür Osman)
Kamil Güler (Mehmet)
Kevork Türker (Ramiz)
Orçun Kaptan (Orhan)
Tevfik İnceoğlu (Tahsin)
Yakup Yavru (Halit)
SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...