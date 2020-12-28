Sağ Salim oyuncuları kim? Sağ Salim filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Ersoy Güler'in yazıp yönettiği Sağ Salim filminin çekimleri Mersin ve Kastamonu'da yapıldı. Yerli filmin başrollerinde ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer ve Alper Saldıran yer alıyor. Konusuyla oldukça ilgi gören Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu araştırılıyor. Devamı olarak da Sağ Salim 2: Sil Baştan çıkmıştı.

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCU KADROSU

Fulya Zenginer - Nihal

Burçin Bildik - Salim

Alper Saldıran - Recai

Hüseyin Avni Danyal - Muhtar

Kenan Ece - Ayhan

Murat Akkoyunlu - Gucur Osman

Kâmil Güler - Mehmet

Kevork Türker - Ramiz

Orçun Kaptan - Orhan

Tevfik İnceoğlu - Tahsin

Yakup Yavru - Halit