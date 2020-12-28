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28.12.2020 - 18:49 |

Sağ Salim oyuncuları kim? Sağ Salim filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Sağ Salim yerli komedi filmi olarak beyazperdeye damga vurmuştu. 2012 yılında çıkış yapan film artık televizyon ekranlarında büyük ilgiyle izleniyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve mizah dolu konusuyla da dönemin sevilen filmleri arasında yer aldı. İşte, Sağ Salim filmi detayları...

Sağ Salim oyuncuları kim? Sağ Salim filmi konusu nedir, nerede çekildi?
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Ersoy Güler'in yazıp yönettiği Sağ Salim filminin çekimleri Mersin ve Kastamonu'da yapıldı. Yerli filmin başrollerinde ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer ve Alper Saldıran yer alıyor. Konusuyla oldukça ilgi gören Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu araştırılıyor. Devamı olarak da Sağ Salim 2: Sil Baştan çıkmıştı. 

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCU KADROSU

Fulya Zenginer - Nihal
Burçin Bildik - Salim
Alper Saldıran - Recai
Hüseyin Avni Danyal - Muhtar
Kenan Ece - Ayhan
Murat Akkoyunlu - Gucur Osman
Kâmil Güler - Mehmet
Kevork Türker - Ramiz
Orçun Kaptan - Orhan
Tevfik İnceoğlu - Tahsin
Yakup Yavru - Halit

 

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