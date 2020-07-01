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01.07.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Sağlam araç arayışında

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Alişan, sigorta şirketinden 1 milyon TL alacağı iddialarını “Tabii ki öyle bir para almadım” diyerek, yalanladı.

Sağlam araç arayışında
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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Alişan, sigorta şirketinden 1 milyon TL alacağı iddialarını “Tabii ki öyle bir para almadım” diyerek, yalanladı. Eşi Buse Varol’la sağlam otomobil araştırdıklarını söyleyen şarkıcı, “Volvo marka araç baktık. Sağ olsunlar birkaç gün test etmemiz için verecekler. Kısmet olursa alacağız” şeklinde konuştu. 

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Cadde Yazarları

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