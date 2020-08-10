10.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Sağlığına kavuştu
Akciğerindeki kitle nedeniyle geçtiğimiz yıl operasyon geçiren Sevcan Orhan, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.
Akciğerindeki kitle nedeniyle geçtiğimiz yıl operasyon geçiren Sevcan Orhan, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Sağlığına kavuştuğunu belirten şarkıcı, “Rahatsızlığımdan dolayı daha dikkatli davranıyorum. Sağlığım açısından güvendiğim mekanlarda konser vermeye dikkat ediyorum” dedi.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.