Sağlık olsun...

MCD Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya, geçtiğimiz ay çağın illeti koronavirüse yakalanıp doktorların zamanında teşhisiyle eski sağlığa kavuşmuştu. Evinde karantinaya çekildiği sırada eşi Ziya Güvenkaya’nın da aynı hastalığa yakalanmasıyla sıkıntılı bir süreç yaşayan aile, eski güzel günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Karantina günlerine denk gelen 15’inci evlilik yıl dönümleri için sosyal medya üzerinden düğün fotoğrafını paylaşan Esra Hanım, “Bu sene kutlayamasak da sonrasında kalben her gün minnetle kutluyoruz, nefes aldıkça” diye not bıraktı.