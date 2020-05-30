Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden Şule Argüder’in kurucu başkanı olduğu Başarım Sensin Derneği, destekçilerine anlamlı bir hediyeyle teşekkür etti.



Başarılı fakat maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitimi için faaliyetlerini yürüten dernek, pandemi sürecinde de çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda kendi bütçeleriyle yanlarında olan dostlarına, maske hazırladıklarını ifade eden Argüder, “Son zamanlarda herkesin morali bozuk, keyfimiz iyi değildi. Bağışçılarımıza her şartta yanımızda oldukları için şıklık yapmak istedik. Kendi imkanlarımızla tasarlayıp, yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızın gönüllü olarak dikip, dağıtımı yaptığı hediyemize ‘Sağlıklı günlerde kavuşana dek’ notu ekledik. Bu sayede içinde bulunduğumuz salgın sürecinde bir nebze de olsun mutluluk yaratarak, toplumsal bir farkındalığa dikkat çekmek istedik” diye konuştu. Sosyal medya hesaplarında armağanlarını paylaşan ünlü isimler, beğeni topladı.









