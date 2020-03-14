14.03.2020 - 07:00 |
Sağlıklı yaşam sohbeti
Almanya’nın ünlü vitamin ve mineral markalarından Doppelherz, cemiyet hayatının ünlü isimlerini, La Petite Maison’da bir araya getirdi.
Revna Demirören, Sitare Kalyoncuoğlu, Hande Acar, Fatoş Altınbaş, Zeynep Ilıcalı, Zeynep Üstünel ve Burcu Hanif’in da aralarında bulunduğu konuklar, etkinlikte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun ‘Kolajen Takviye Mi İlaç Mı?’ konulu söyleşisini dinledi. Organizasyonda, sağlıklı yaşam adına tüyolar öğrenen misafirler, şıklıklarıyla göz doldurdu.