Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı

Sahara Ray, birkaç yıl önce dudağının köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek bir video paylaştı. Ray, videosuna, "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.

KİMSE İNANMADI

Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

BİKİNİ MODEL VE TASARIMCI

Avustralyalı Sahara Ray, ülkesinin önde gelen sörfçülerinden Tony Ray'in kızı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sahara Ray, bikini modeli ve tasarımcı olarak biliniyor.

JUSTİN BİEBER'LA AŞK YAŞADI

Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili, aynı yıl Hawai'de paparazzilere samimi görüntüler içinde yakalanmıştı.