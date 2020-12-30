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30.12.2020 - 15:48 |

Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.

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Sahara Ray, birkaç yıl önce dudağının köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek bir video paylaştı. Ray, videosuna, "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.

KİMSE İNANMADI
Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

Sahara Ray: Dudağımı köpek ısırdı dedi ama kimse inanmadı

BİKİNİ MODEL VE TASARIMCI
Avustralyalı Sahara Ray, ülkesinin önde gelen sörfçülerinden Tony Ray'in kızı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sahara Ray, bikini modeli ve tasarımcı olarak biliniyor.

Sahara Ray: Dudağımı köpek ısırdı dedi ama kimse inanmadı

JUSTİN BİEBER'LA AŞK YAŞADI 
Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili, aynı yıl Hawai'de paparazzilere samimi görüntüler içinde yakalanmıştı.

    Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.
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    Cadde Yazarları

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