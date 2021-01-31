Şahika diziden çıkıyor mu? Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu?

Nesrin Cavadzade'nin Şahika karakterine hayat verdiği Yasak Elma dizisi FOX ekranlarında sevenleri karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen dizide dikkat çeken isim Şahika'nın, 96. yeni bölüm fragmanında diziye veda ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Peki, Nesrin Cavadzade diziden ayrıldı mı?

ŞAHİKA DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Yasak Elma pazartesi akşamları FOX TV'de yayımlanıyor. Her hafta yeni bölümleri ile izleyeni ekrana kilitleyen dizinin baş karakterlerinden Şahika'nı 96. bölüm fragmanında Hasan ali tarafından zehirlenerek öldüğü sahneler şok etkisi yaratmıştı. Hemen ardından Şahika rolüne hayat veren Nesrin Cavadzade'nin dizden ayrılacağı öne sürüldü. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahika'nın diziden ayrılmayacağı öğrenildi. Altuntaş, '' Fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika'nın zehirlenip öldüğü görüntüler Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı düşüncesini akla getirdi. Ancak Cavadzade'nin projeden ayrılmadığı öğrenildi.'' dedi.