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16.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Şahin’den pozitif açıklama!

Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la Bebek’te görüntülendi.

Şahin’den pozitif açıklama!
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Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la Bebek’te görüntülendi. Verdiği partiler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen model, koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek, “Erkek arkadaşımın ikinci testi temiz çıktı. Çabuk atlattı. Çevremizde 10 kişinin pozitif olduğu belirlendi. Virüsün partimizde yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Uzun bir süre kalabalığın içine girmeyeceğim” şeklinde konuştu. 

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Cadde Yazarları

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