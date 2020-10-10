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10.10.2020 - 07:00 |

Sahnede 44 yıl

Nilgün Belgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sahnede Bir Hayat’ projesi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sahnede 44 yıl
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Nilgün Belgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sahnede Bir Hayat’ projesi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. 22 Ekim’de ‘Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’ oyununu sergileyecek sanatçı, “Sahnede 44’üncü yılımı o akşam hep beraber gülerek kutlayalım” diyerek, sevenlerine seslendi.

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