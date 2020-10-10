10.10.2020 - 07:00 |
Sahnede 44 yıl
Nilgün Belgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sahnede Bir Hayat’ projesi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Nilgün Belgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sahnede Bir Hayat’ projesi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. 22 Ekim’de ‘Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’ oyununu sergileyecek sanatçı, “Sahnede 44’üncü yılımı o akşam hep beraber gülerek kutlayalım” diyerek, sevenlerine seslendi.