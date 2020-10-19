19.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
‘Sahnedeki en yaşlı kişiyim’
Coşkun Sabah, 68’inci yaşını konser verdiği Balıkadamlar Kulübü’nde kutladı.
Coşkun Sabah, 68’inci yaşını konser verdiği Balıkadamlar Kulübü’nde kutladı. Sanatçı, “Sahnedeki en yaşlı kişiyim. Allah kaza bela vermez ise 90-95 yaşına kadar eserlerimi söyleyeceğim” şeklinde konuştu. Pandemi nedeniyle dikkat ettiğini belirten Sabah, “Burası mekanın sahibi Doğu Yazıcıoğlu tarafından üretilen UV ışınları hijyen sistemiyle temizlendi” diyerek, teşekkür etti.