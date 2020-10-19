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19.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Sahnedeki en yaşlı kişiyim’

Coşkun Sabah, 68’inci yaşını konser verdiği Balıkadamlar Kulübü’nde kutladı.

‘Sahnedeki en yaşlı kişiyim’
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Coşkun Sabah, 68’inci yaşını konser verdiği Balıkadamlar Kulübü’nde kutladı. Sanatçı, “Sahnedeki en yaşlı kişiyim. Allah kaza bela vermez ise 90-95 yaşına kadar eserlerimi söyleyeceğim” şeklinde konuştu. Pandemi nedeniyle dikkat ettiğini belirten Sabah, “Burası mekanın sahibi Doğu Yazıcıoğlu tarafından üretilen UV ışınları hijyen sistemiyle temizlendi” diyerek, teşekkür etti.

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