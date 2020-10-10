10.10.2020 - 09:46 |
'Şahsiyet', Almanya’daki ilk Türk dizisi oldu
Haluk Bilginer'in 'Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldüğü 'Şahsiyet' dizisi, bir ilke daha imza attı ve Almanya'da 'Ein guter Mensch' olarak yayına girdi.
Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı 'Şahsiyet' dizisi bir ilke imza attı.
Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandığı yapım, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi. 'Şahsiyet', Almanya’da 'Ein guter Mensch' ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı.