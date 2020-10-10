MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Şahsiyet', Almanya’daki ilk Türk dizisi oldu
10.10.2020 - 09:46 |

'Şahsiyet', Almanya’daki ilk Türk dizisi oldu

Haluk Bilginer'in 'Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldüğü 'Şahsiyet' dizisi, bir ilke daha imza attı ve Almanya'da 'Ein guter Mensch' olarak yayına girdi.

'Şahsiyet', Almanya’daki ilk Türk dizisi oldu
ABONE OL

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı 'Şahsiyet' dizisi bir ilke imza attı.

Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandığı yapım, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi. 'Şahsiyet', Almanya’da 'Ein guter Mensch' ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Huzur kampı

Huzur kampı

Kick-boks yapıyor

Kick-boks yapıyor

‘Hem güzel hem zeki’

‘Hem güzel hem zeki’

Ailenin yeni üyesi

Ailenin yeni üyesi

Sıradaki Haber