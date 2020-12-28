MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şair hukukçu
28.12.2020 - 07:00 |

Şair hukukçu

Sanat dünyasının ünlü isimlerine avukat olarak hizmet veren Edip Önder, edebiyat merakını ilk kez yazdığı şiir kitabıyla taçlandırdı.

Şair hukukçu
ABONE OL

Sanat dünyasının ünlü isimlerine avukat olarak hizmet veren Edip Önder, edebiyat merakını ilk kez yazdığı şiir kitabıyla taçlandırdı. Avukat, eşi Melek Önder’e ithaf ettiği ve adını ‘Bence-Melek’ten Bir Ömür Çaldım’ verdiği eserinin tüm gelirini, Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayacak. Önder, kitabını Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel gibi ünlü isimlere imzalayıp, hediye etti.

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonspor'da planları bozdu!

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonspor'da planları bozdu!

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet