28.12.2020 - 07:00 |
Şair hukukçu
Sanat dünyasının ünlü isimlerine avukat olarak hizmet veren Edip Önder, edebiyat merakını ilk kez yazdığı şiir kitabıyla taçlandırdı.
Sanat dünyasının ünlü isimlerine avukat olarak hizmet veren Edip Önder, edebiyat merakını ilk kez yazdığı şiir kitabıyla taçlandırdı. Avukat, eşi Melek Önder’e ithaf ettiği ve adını ‘Bence-Melek’ten Bir Ömür Çaldım’ verdiği eserinin tüm gelirini, Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayacak. Önder, kitabını Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel gibi ünlü isimlere imzalayıp, hediye etti.