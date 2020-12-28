Şair hukukçu

Sanat dünyasının ünlü isimlerine avukat olarak hizmet veren Edip Önder, edebiyat merakını ilk kez yazdığı şiir kitabıyla taçlandırdı. Avukat, eşi Melek Önder’e ithaf ettiği ve adını ‘Bence-Melek’ten Bir Ömür Çaldım’ verdiği eserinin tüm gelirini, Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayacak. Önder, kitabını Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel gibi ünlü isimlere imzalayıp, hediye etti.