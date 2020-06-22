Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Sakar Şakir filmi kaç yılında çekildi?
Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan Sakar Şakir bu akşam yeniden ekrana gelecek. Sakarlığı ile nam salmış olan Şakir'e Hasan amcasından miras kalır. Haberi alır almaz yola koyulan Şakir, otobüste film boyunca bir türlü anlaşamayacağı Gardırop Fuat ile tanışır. İstanbul'a indiğinde Amcasından kalan mirası Şakir'e vermek istemeyen akrabası Hacı Şen, türlü dümenler ile Şakir'i mirastan men etmek ister. Yaşanan olayların ardından son olarak Şakir, kendi dükkanını da patlatır. İşte Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Yeşilçam'ın sevilen filmleri arasında yer alan her izlediğinde ayrı bir tat bırakan Kemal Sunal filmlerinden olan Sakar Şakir bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı filmde sakarlığı ile nam salmış olan Şakir'e amcası tarafından miras kalır. Haberi alan Şakir apar topar İstanbul'a gitmekl için yola koyulur. Yol boyunca Şakir'in sakarlıkları nedeniyle otobüsün İstanbul'a gitmesi biraz zaman alsa da bu durumdan en fazla etkilenen isim Gardırop Fuat olur. Peki Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI
Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal
Fatma Şen rolünde Adile Naşit
Hacı Şen rolünde Ali Şen
Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel
Marmara Kazım rolünde Macit Flordun
Lüfer rolünde Necdet Yakın
Şükrü rolünde Atilla Ergün
Sabri rolünde Kamer Sadık
Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç
Sevda rolünde Ayfer Feray
Televizyoncu rolünde İhsan Yüce
Yusuf rolünde Yusuf Sezer
Arap Celal rolünde Celal Yonat
Zühtü rolünde Yavuz Şeker
Bekçi rolünde İhsan Bilsev
Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal
Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem
Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş
Hizmetçi rolünde Nermin Özses
Emlakçı rolünde Natuk Baytan
Manav rolünde İbrahim Kurt
SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekilmiştir.
SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sakar Şakir filminin çekimleri Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi.