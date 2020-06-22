Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Sakar Şakir filmi kaç yılında çekildi?

Yeşilçam'ın sevilen filmleri arasında yer alan her izlediğinde ayrı bir tat bırakan Kemal Sunal filmlerinden olan Sakar Şakir bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı filmde sakarlığı ile nam salmış olan Şakir'e amcası tarafından miras kalır. Haberi alan Şakir apar topar İstanbul'a gitmekl için yola koyulur. Yol boyunca Şakir'in sakarlıkları nedeniyle otobüsün İstanbul'a gitmesi biraz zaman alsa da bu durumdan en fazla etkilenen isim Gardırop Fuat olur. Peki Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal

Fatma Şen rolünde Adile Naşit

Hacı Şen rolünde Ali Şen

Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel

Marmara Kazım rolünde Macit Flordun

Lüfer rolünde Necdet Yakın

Şükrü rolünde Atilla Ergün

Sabri rolünde Kamer Sadık

Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç

Sevda rolünde Ayfer Feray

Televizyoncu rolünde İhsan Yüce

Yusuf rolünde Yusuf Sezer

Arap Celal rolünde Celal Yonat

Zühtü rolünde Yavuz Şeker

Bekçi rolünde İhsan Bilsev

Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal

Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem

Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş

Hizmetçi rolünde Nermin Özses

Emlakçı rolünde Natuk Baytan

Manav rolünde İbrahim Kurt

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekilmiştir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filminin çekimleri Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi.