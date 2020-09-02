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02.09.2020 - 19:52 |

Sakar Şakir nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları…

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Sakar Şakir, bu akşam ekranlara geliyor. Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde çekilen Sakar Şakir'in yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. 100 dakikalık filmde Kemal Sunal'a Ali Şen eşlik ediyor. İşte filmle ilgili ayrıntılar...

Sakar Şakir nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları…
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Bu akşam Show TV'de bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekildi. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

SAKAR ŞAKİR KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir’e İstanbul’da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul’da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul’un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal
Fatma Şen rolünde Adile Naşit
Hacı Şen rolünde Ali Şen
Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel
Marmara Kazım rolünde Macit Flordun
Lüfer rolünde Necdet Yakın
Şükrü rolünde Atilla Ergün
Sabri rolünde Kamer Sadık
Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç
Sevda rolünde Ayfer Feray
Televizyoncu rolünde İhsan Yüce
Yusuf rolünde Yusuf Sezer
Arap Celal rolünde Celal Yonat
Zühtü rolünde Yavuz Şeker
Bekçi rolünde İhsan Bilsev
Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal
Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem
Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş
Hizmetçi rolünde Nermin Özses
Emlakçı rolünde Natuk Baytan
Manav rolünde İbrahim Kurt

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekilmiştir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filminin çekimleri Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi.

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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