Sakar Şakir nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları…

Bu akşam Show TV'de bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekildi. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?



SAKAR ŞAKİR KONUSU NEDİR?



Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir’e İstanbul’da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul’da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul’un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal

Fatma Şen rolünde Adile Naşit

Hacı Şen rolünde Ali Şen

Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel

Marmara Kazım rolünde Macit Flordun

Lüfer rolünde Necdet Yakın

Şükrü rolünde Atilla Ergün

Sabri rolünde Kamer Sadık

Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç

Sevda rolünde Ayfer Feray

Televizyoncu rolünde İhsan Yüce

Yusuf rolünde Yusuf Sezer

Arap Celal rolünde Celal Yonat

Zühtü rolünde Yavuz Şeker

Bekçi rolünde İhsan Bilsev

Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal

Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem

Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş

Hizmetçi rolünde Nermin Özses

Emlakçı rolünde Natuk Baytan

Manav rolünde İbrahim Kurt

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekilmiştir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filminin çekimleri Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi.