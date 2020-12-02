Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Salak Milyoner filmi kaç yılında çekildi?
Salak Milyoner filmi bu akşam TV ekranında yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta isimler yer alıyor. 1974 yılında vizyona giren yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Salak Milyoner filminde Kayserili Behçet ölüm döşeğinde oğullarına İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını onda bir define haritası olduğu söyler. Olaylar sonrasında gelişmeye devam eder. İşte Salak Milyoner dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
Salak Milyoner filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Salak Milyoner filminin başrollerinde Metin Akpınar, Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Kemal Sunal gibi usta isimler yer alıyor. Ölüm döşeğinde olan babaları tarafından son nefeste İstanbul'da Mehmet Çavuş'u bulmaları ve ondaki define haritasını aldıktan sonra defineyi bulmalarını ister. İşte Salak Milyonerfilmi konusu ve oyuncu kadrosu...
SALAK MİLYONER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Salak Milyoner, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi sinema filmi. Film define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır. Filmde Türk sinemasının önemli güldürü sanatçıları Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır. Bu filmin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde Köyden İndim Şehire yapılmıştır. Konusu Ankara'da geçen bu devam filminin başrol kadrosunda ise Münir Özkul ve Adile Naşit'in yerine Leman Çıdamlı ve Tekin Akmansoy yer almıştır.
SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU
Kayserili Behçet (Ali Şen), ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Zeki Alasya), Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe)'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.
Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır. Kardeşler, Kayseri’ye geri döner. Saffet tarlayı sürerken saban bir şeye takılır. Himmet ise çıkan küpü kırar. Kırılan küpün içinden altınlar çıkar.
SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
Perran Kutman - Gülsüm
Ali Şen - Kayserili Behçet
Münir Özkul - Mehmet Çavuş
Adile Naşit - Mesude
Hulusi Kentmen - Komiser
Haluk Orçun - Müteahhit
Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi
Arap Celal - Namaz kılan adam
Cemil Turan - kendisi
Osman Arpacıoğlu - kendisi