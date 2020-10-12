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HaberlerMagazin Haberleri Şalcıoğlu’na ‘Boğaz gülüşü’
12.10.2020 - 07:00 |

Şalcıoğlu’na ‘Boğaz gülüşü’

Kalust Şalcıoğlu, dişlerine Tom Cruise, Nicole Kidman, David Beckham gibi dünyaca ünlü yıldızların diş tasarımında kullandığı ‘Hollywood gülüşü’ yerine ‘Boğaz gülüşü’ yaptırdı.

Şalcıoğlu’na ‘Boğaz gülüşü’
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Kalust Şalcıoğlu, dişlerine Tom Cruise, Nicole Kidman, David Beckham gibi dünyaca ünlü yıldızların diş tasarımında kullandığı ‘Hollywood gülüşü’ yerine ‘Boğaz gülüşü’ yaptırdı. Türkiye’de ilk kez Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan tarafından uygulanan tasarım, ‘Hollywood gülüşü’ne alternatif olarak yapılacak.

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