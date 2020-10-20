Salma Hayek'ten Cameron Diaz itirafı

Elle Dergisi'ne konuşan Salma Hayek, meslektaşı Cameron Diaz ile ilgili bir anısını paylaştı. Meksikalı yıldız, başrolünde yer aldığı Desperado filminin ilk seçmelerinde kendisi yerine Cameron Diaz'ın uygun görüldüğünü söyledi.

Hayek, Kaliforniyalı oyuncunun soy ismi nedeniyle bu rol için aday olduğunu belirterek, "O dönem Cameron aşırı ünlüydü. Bense tüm bunları bir şaka sanmıştım" ifadelerini kullandı.