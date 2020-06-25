San Andreas Fayı filmi konusu nedir? - İşte San Andreas Fayı filmi oyuncu kadrosu
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı San Andreas Fayı filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında çekilen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili ayrıntılar...
San Andreas Fayı filmi 29 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girdi. Brad Peyton'ın yönettiği San Andreas Fayı filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu büyük ilgi görüyor. Aksiyon-macera-gerilim türündeki San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?
San Andreas Fayı filmin konusu, California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.
Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.
New Line Cinema ve Village Roadshow Pictures'ın yapımcılığında, Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı filmin yönetmeni Brad Peyton, yapımcısı ise Beau Flynn.
SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?
Dwayne Johnson
Rolü : Ray
Carla Gugino
Rolü : Emma
Alexandra Daddario
Rolü : Blake
Ioan Gruffudd
Rolü : Daniel Riddick
Archie Panjabi
Rolü : Serena
Paul Giamatti
Rolü : Lawrence
Hugo Johnstone-Burt
Rolü : Ben
Art Parkinson
Rolü : Ollie