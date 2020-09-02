San Andreas Fayı filmi konusu nedir? San Andreas Fayı filmi oyuncu kadrosu kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan San Andreas Fayı, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dwayne Johnson'ın başrolünü güzel oyuncu Carla Gugino ile paylaştığı film 2015 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...



SAN ANDREAS FAYI KONUSU NEDİR?



California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

New Line Cinema ve Village Roadshow Pictures'ın yapımcılığında, Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı filmin yönetmeni Brad Peyton, yapımcısı ise Beau Flynn.



SAN ANDREAS FAYI OYUNCULAR KİMLER?

Dwayne Johnson

Rolü : Ray

Carla Gugino

Rolü : Emma

Alexandra Daddario

Rolü : Blake

Ioan Gruffudd

Rolü : Daniel Riddick

Archie Panjabi

Rolü : Serena

Paul Giamatti

Rolü : Lawrence

Hugo Johnstone-Burt

Rolü : Ben

Art Parkinson

Rolü : Ollie