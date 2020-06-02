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02.06.2020 - 07:00 |

‘Sanal Alem’ çıkıyor

Lara’nın ‘Sanal Alem’ single’ı perşembe günü Melodi Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alacak.

‘Sanal Alem’ çıkıyor
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Lara’nın ‘Sanal Alem’ single’ı perşembe günü Melodi Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alacak. Eserin tanıtımını sosyal medyadan yapan şarkıcı, “Heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Kalbim yerinden çıkacak kadar mutlu” diyerek, duygularını ifade etti.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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