07.03.2020 - 07:00 |
Sanat dolu sohbet
Zorlu Center’da, Artkolik’in kurucusu Nazlı Keçili moderatörlüğünde, Sanat Tarihi Eğitmeni Buket Şakarcan’ın katılımıyla ‘Sanat Tarihinde Kadının Yeri’ başlıklı sohbet gerçekleştirildi.
Emel Ayaydın, Banu Çarmıklı, Arzu Kunt, Begüm Gazioğlu Ballı ve Nilgün Esen’in de aralarında yer aldığı davetliler, Floransa Rönesansı ve Botticelli’den, Oryantalizm’e kadar uzanan geniş yelpazede sanat tarihinde kadının yeri ve sanatçıların kadın figürünü nasıl yorumladıkları hakkında bilgi aldı. Çağdaş sanatta kadın, tarihçilerin yorumları ve Türkiye’de sanatçılar konularına yoğunlaşılan sohbette misafirler, şıklıklarıyla göz doldurdu.