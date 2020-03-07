Sanat dolu sohbet

Emel Ayaydın, Banu Çarmıklı, Arzu Kunt, Begüm Gazioğlu Ballı ve Nilgün Esen’in de aralarında yer aldığı davetliler, Floransa Rönesansı ve Botticelli’den, Oryantalizm’e kadar uzanan geniş yelpazede sanat tarihinde kadının yeri ve sanatçıların kadın figürünü nasıl yorumladıkları hakkında bilgi aldı. Çağdaş sanatta kadın, tarihçilerin yorumları ve Türkiye’de sanatçılar konularına yoğunlaşılan sohbette misafirler, şıklıklarıyla göz doldurdu.