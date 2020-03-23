23.03.2020 - 07:00 |
‘Sanat iyileştirir’
Erol Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını, Instagram’dan paylaştı.
Erol Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını, Instagram’dan paylaştı. Sanatçı, “Evde kaldığımız bugünlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın, müzik dinleyin, film izleyin ve kitap okuyun... Sanat herkese iyi gelir” notunu düştü.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.