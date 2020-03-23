MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Sanat iyileştirir’
23.03.2020 - 07:00 |

‘Sanat iyileştirir’

Erol Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını, Instagram’dan paylaştı.

‘Sanat iyileştirir’

Erol Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını, Instagram’dan paylaştı. Sanatçı, “Evde kaldığımız bugünlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın, müzik dinleyin, film izleyin ve kitap okuyun... Sanat herkese iyi gelir” notunu düştü.

Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ortodontik tedavi metodu invisalign

Ortodontik tedavi metodu invisalign

Meydan okudu!

Meydan okudu!

‘Misafir kabul etme’

‘Misafir kabul etme’

Bahçe keyfi

Bahçe keyfi

Sıradaki Haber