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HaberlerMagazin Haberleri Sanat ve bilim buluşması
08.02.2020 - 07:00 |

Sanat ve bilim buluşması

Nike; ABD, Güney Kore ve Nijerja’nın 2020 formalarını görücüye çıkarttı.

Sanat ve bilim buluşması

Futbol giysilerinin koleksiyonunda, sanat ve bilimden ilham alan tasarım ekibi, 300’den fazla futbolcuyu ve futbola özgü hareketleri inceledi.

Sanat ve bilim buluşması

Aşk teması

The Body Shop, birbirinden iddialı ürünleriyle, Sevgililer Günü’nü kusursuz görünümle karşılamak isteyenlere eşlik ediyor. Her yaşa ve cilt tipine uygun geliştirdiği parçalarla, tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlayan marka, hayal dünyasının da kapılarını aralıyor.

Sanat ve bilim buluşması

Renkli iş birliği

Bobbi Brown, sezon içerisinde gerçekleştirdiği iş birliklerine Türk modasının hazır giyim markası NetWork’le bir yenisini ekledi. Moda ve güzelliği buluşturan projeyle, beBobbi Brown ürünü ve özel tasarım NetWork çantadan oluşan sınırlı sayıda set satışa sunuluyor.

Sanat ve bilim buluşması

Seyahat konforu

Yeni sezonda, kadın ve erkeklerin tarzını tamamlamaya çalışan Tergan, kış tatili programı yapanlara alternatif sunuyor. Ayakkabı, çanta ve aksesuarlarla bütünleşen koleksiyonu, seyahat çantaları ve valizler tamamlıyor.

Sanat ve bilim buluşması

Zamansız parçalar

Atasun Optik, sevgilinizin her anına eşlik edecek güneş gözlüklerini, 14 Şubat’ta her tarz ve bütçeye uygun alternatiflerle renklendiriyor. Spor, klasik, maskülen, feminen ve daha birçok model, yılın her dönemi kullanabilecek zamansız parçalar.

Sanat ve bilim buluşması

Koşu deneyimi

Under Armour, daha profesyonel bir koşu deneyimi için üstün performans hedefleyen Under Armour HOVR Machina’yı üretti. Uzun mesafe kodenge sağlayan ürün, alanında iddialı.

Sanat ve bilim buluşması

İz bırakan yolculuk

Sephora, kokusuyla iz bırakarak sevdiklerini etkilemek isteyenler için 14 Şubat’a kadar, seçili parfümlerde geçerli olacak avantajlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Ayrıcalıklar dünyası yaratmayı planlayan marka, güzellik tutkunlarını bekliyor.

Sanat ve bilim buluşması

İpeksi dokunuş

Cildin nem ihtiyacını karşılamaya destek olan Lyn Yoğun Nemlendirici Krem, ağırlığının bin katı kadar su tutabilen hyalüronik asit özelliğiyle fark yaratmayı hedefliyor. Nem açısından doymuş cilt, sağlıkla ışıldarken, cilt probleminin oluşmasını da engel oluyor.

Sanat ve bilim buluşması

 

 

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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