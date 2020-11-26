Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi

Hürriyet'in haberine göre; 51 yaşındaki sanatçı, önceki gün gerçekleşen nikâh sonrası, “Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz. 2 oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum" açıklamasını yaptı.