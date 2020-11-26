26.11.2020 - 07:53 |
Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi
90’lı yıllarda çok sayıda popüler şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, hayatını 10 aydır birlikte olduğu Tuğçe Duygulu’yla hayatını birleştirdi.
Hürriyet'in haberine göre; 51 yaşındaki sanatçı, önceki gün gerçekleşen nikâh sonrası, “Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz. 2 oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum" açıklamasını yaptı.