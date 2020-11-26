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26.11.2020 - 07:53 |

Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi

90’lı yıllarda çok sayıda popüler şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, hayatını 10 aydır birlikte olduğu Tuğçe Duygulu’yla hayatını birleştirdi.

Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi
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Hürriyet'in haberine göre; 51 yaşındaki sanatçı, önceki gün gerçekleşen nikâh sonrası, “Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz. 2 oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum" açıklamasını yaptı.

Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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