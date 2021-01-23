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23.01.2021 - 12:37 |

'Sanatçılar olarak birbirimize destek oluyoruz'

Şarkıcı Melek Mosso, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

'Sanatçılar olarak birbirimize destek oluyoruz'
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DasDas Sahne'ye yeni bir proje için ses provası yapmaya geldiğini belirten Melek Mosso, AVM çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Yeni projelerinden ve pandemi sürecinden bahseden şarkıcı, "Gelecek aylarda yeni projelerimiz ve şarkılarımız olacak. Onun dışında canlı konserlerimiz devam ediyor. Umarım bir an önce eski hayatımıza döneriz. Biz sanatçılar olarak birbirimize destek oluyoruz fakat artık tutunacak dalımız kalmadı" dedi.

    23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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