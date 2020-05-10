Sanatçılardan özel video

Okan Bayülgen, Serdar Ortaç, Gizem Karaca, İrem Derici, Öykü Gürman, Hayko Cepkin, Derya Baykal ve Helin Avşar gibi isimler, popülerliğini paraya çeviriyor. Sanatçılar, Fideyo adı verilen uygulamada, vatandaşlardan gelen özel video çekme isteği karşısında, belli bir ücret alıyor.

50 ile bin TL arasında değişen ücretlerde kullanıcılar, hayranı oldukları ünlü isimlerden doğum günü ve ayrı oldukları sevgilileriyle barışmak için görüntü istiyor. Sosyal medyada bazı isimler durumu şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise sanatçılardan istekte bulunuyor.

Ünlü isimlerin fiyat tarifesi:

Okan Bayülgen - Bin TL

Hayko Cepkin - Bin TL

Gonca Vuslateri - 990 TL

Serdar Ortaç - 590 TL

Gizem Karaca - 500 TL

Neslihan Demir - 500 TL

Yılmaz Morgül - 500 TL

Yeşim Salkım - 400 TL

İrem Derici - 350 TL

Derya Baykal - 300 TL

Helin Avşar - 300 TL

Fatma Turgut - 300 TL

Derya Şensoy - 200 TL

Ahmet Çakar - 150 TL