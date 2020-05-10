Sanatçılardan özel video
Birçok sanatçı, belirli bir ücret karşılığında, Fideyo adı verilen uygulama üzerinden, kullanıcılar için doğum günü kutlaması ve eski sevgilisiyle barışma video’ları çekiyor
Okan Bayülgen, Serdar Ortaç, Gizem Karaca, İrem Derici, Öykü Gürman, Hayko Cepkin, Derya Baykal ve Helin Avşar gibi isimler, popülerliğini paraya çeviriyor. Sanatçılar, Fideyo adı verilen uygulamada, vatandaşlardan gelen özel video çekme isteği karşısında, belli bir ücret alıyor.
50 ile bin TL arasında değişen ücretlerde kullanıcılar, hayranı oldukları ünlü isimlerden doğum günü ve ayrı oldukları sevgilileriyle barışmak için görüntü istiyor. Sosyal medyada bazı isimler durumu şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise sanatçılardan istekte bulunuyor.
Ünlü isimlerin fiyat tarifesi:
Okan Bayülgen - Bin TL
Hayko Cepkin - Bin TL
Gonca Vuslateri - 990 TL
Serdar Ortaç - 590 TL
Gizem Karaca - 500 TL
Neslihan Demir - 500 TL
Yılmaz Morgül - 500 TL
Yeşim Salkım - 400 TL
İrem Derici - 350 TL
Derya Baykal - 300 TL
Helin Avşar - 300 TL
Fatma Turgut - 300 TL
Derya Şensoy - 200 TL
Ahmet Çakar - 150 TL