Sanatseverlerin yeni adresi

Gastronomi, eğlence ve alışveriş merkezi Ege Perla, İzmir’in sosyo-kültürel hayatına renk getirecek Mozart PSM Ege Perla Sahnesi’ni faaliyete soktu. Görüntü sanatlarının çeşitlerine ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan mekanda, her yaşa yönelik tiyatro, müzik performansı, konser, seminer, söyleşi ve festivaller düzenlenirken, çeşitli sektörlerden çalıştaylara da yer verilecek.