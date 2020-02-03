MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sanatseverlerin yeni adresi
03.02.2020 - 07:00 |

Sanatseverlerin yeni adresi

Gastronomi, eğlence ve alışveriş merkezi Ege Perla, İzmir’in sosyo-kültürel hayatına renk getirecek Mozart PSM Ege Perla Sahnesi’ni faaliyete soktu.

Sanatseverlerin yeni adresi

Gastronomi, eğlence ve alışveriş merkezi Ege Perla, İzmir’in sosyo-kültürel hayatına renk getirecek Mozart PSM Ege Perla Sahnesi’ni faaliyete soktu. Görüntü sanatlarının çeşitlerine ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan mekanda, her yaşa yönelik tiyatro, müzik performansı, konser, seminer, söyleşi ve festivaller düzenlenirken, çeşitli sektörlerden çalıştaylara da yer verilecek.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu maç öncesi yemekte

Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu maç öncesi yemekte

Feryal Gülman alışverişte

Feryal Gülman alışverişte

Ezgi Mola tek başına sinemada

Ezgi Mola tek başına sinemada

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Sıradaki Haber