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HaberlerMagazin Haberleri 'Şans Kapıyı Çalınca' yeni formatıyla ekranlara gelecek
01.09.2020 - 11:20 |

'Şans Kapıyı Çalınca' yeni formatıyla ekranlara gelecek

'Şans Kapıyı Çalınca' yeni formatıyla her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

'Şans Kapıyı Çalınca' yeni formatıyla ekranlara gelecek
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Artık yarışmaya her bölüm üç aile katılıyor. Üç yarışmacı hem evlerine götürülen oyunlarda hem de stüdyoda ilk kez görecekleri sürpriz oyunlarda birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Bölümün ilk oyunu olan “Avantaj Oyunu”nda üç yarışmacı da aynı anda yarışıyor, aralarından en başarılı olan direkt olarak finale kalma avantajı elde ediyor.

Avantaj oyununda başarısız olan diğer iki yarışmacının ise büyük finalde 50.000 lira için yarışmadan önce, yarı finalde kendileri için hazırlanan üç oyundan iki tanesini kazanarak rakibini elemesi gerekiyor. Yarı finalin ve avantaj oyununun galibi iki yarışmacı final turunda büyük ödül 50.000 lirayı kazanmak için üç oyun oynuyor. Üç oyundan ikisini kazanan 50.000 liranın sahibi oluyor.

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