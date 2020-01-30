Sarı şıklık

Blake Lively, New York’ta konuk olduğu ‘Good Morning America’ isimli sabah programına giderken görüntülendi. Aktris, geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği üçüncü bebeğiyle ilgili, “İnsanlar iki ve üç çocuklu olmak arasında bir fark olmadığını söylüyor. Ama, onların üç evladı yok. Bence deli bir durum” dedi. Lively, FENDI İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu’na ait kıyafetiyle de dikkat çekti.