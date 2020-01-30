MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sarı şıklık
30.01.2020 - 07:50 |

Sarı şıklık

Blake Lively, New York’ta konuk olduğu ‘Good Morning America’ isimli sabah programına giderken görüntülendi.

Sarı şıklık

Blake Lively, New York’ta konuk olduğu ‘Good Morning America’ isimli sabah programına giderken görüntülendi. Aktris, geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği üçüncü bebeğiyle ilgili, “İnsanlar iki ve üç çocuklu olmak arasında bir fark olmadığını söylüyor. Ama, onların üç evladı yok. Bence deli bir durum” dedi. Lively, FENDI İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu’na ait kıyafetiyle de dikkat çekti.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi
Sıradaki Haber