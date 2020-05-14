Şark Bülbülü filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Yeşilçam'a damga vuran filmler arasında yer alan Şark Bülbülü filmi, köyden İstanbul'a baçşlık parası kazanmak için gelen ve şans eseri ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın hikayesini konu alan Şark Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1979 yapımı olan filmde Kemal Sunal'ın yanı sıra, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder gibi birçok usta isim yer alıyor. Şark Bülbülü bu akşam TV ekranında



ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?



Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal- Şaban Ballıses



Ayşen Cansev- Hatice



Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi



Osman Alyanak- Haydar



Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa



Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey



Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı



Yadigar Ejder - Mazlum



İhsan Yüce - Muhtar



Yavuz Karakaş - Arap Cemal





