Şark Bülbülü filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
1979 yapımı Türk Filmi Şark Bülbülü bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan filmde, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder, Osman Alyanak gibi Yeşilçam'a damga vuran birçok isimde yer alıyor.
Yeşilçam'a damga vuran filmler arasında yer alan Şark Bülbülü filmi, köyden İstanbul'a baçşlık parası kazanmak için gelen ve şans eseri ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın hikayesini konu alan Şark Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1979 yapımı olan filmde Kemal Sunal'ın yanı sıra, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder gibi birçok usta isim yer alıyor. Şark Bülbülü bu akşam TV ekranında
ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?
Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.
ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Cansev- Hatice
Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
Osman Alyanak- Haydar
Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Yadigar Ejder - Mazlum
İhsan Yüce - Muhtar
Yavuz Karakaş - Arap Cemal