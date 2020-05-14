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14.05.2020 - 18:56 |

Şark Bülbülü filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

1979 yapımı Türk Filmi Şark Bülbülü bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan filmde, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder, Osman Alyanak gibi Yeşilçam'a damga vuran birçok isimde yer alıyor.

Şark Bülbülü filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
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Yeşilçam'a damga vuran filmler arasında yer alan Şark Bülbülü filmi, köyden İstanbul'a baçşlık parası kazanmak için gelen ve şans eseri ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın hikayesini konu alan Şark Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1979 yapımı olan filmde Kemal Sunal'ın yanı sıra, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder gibi birçok usta isim yer alıyor. Şark Bülbülü bu akşam TV ekranında

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?

Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Cansev- Hatice

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak- Haydar

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder - Mazlum

İhsan Yüce - Muhtar

Yavuz Karakaş - Arap Cemal


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