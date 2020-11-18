MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın
18.11.2020 - 09:11 | | MESUT YILMAZ

Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın

Geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkan şarkıcı Altay, kendini evinde izole etmiş ve yaşadığı zorlu sürece takipçileriyle paylaşmıştı.

Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın
ABONE OL

Sağlığına kavuşan Altay, önceki gün eşi Gülsüm Hanım ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Vatandaşları koronavirüs konusunda uyaran Altay, “Hastalık sonrası ikinci kez dışarı çıkıyorum. Doktorum yürüyüş yapmamın iyi geleceğini söyledi. Hastalık sürecinde nefes almakta zorlandım. Herkes bu hastalığı ciddiye alsın” diye konuştu.

Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Selcan Asyalı’dan ‘Anladım ki’

Selcan Asyalı’dan ‘Anladım ki’

Anne olacağını öğrenince ağladı

Anne olacağını öğrenince ağladı

Fragmanı yayınlandı

Fragmanı yayınlandı

Hastalığın habercisi!

Hastalığın habercisi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet