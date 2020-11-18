Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın

Sağlığına kavuşan Altay, önceki gün eşi Gülsüm Hanım ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Vatandaşları koronavirüs konusunda uyaran Altay, “Hastalık sonrası ikinci kez dışarı çıkıyorum. Doktorum yürüyüş yapmamın iyi geleceğini söyledi. Hastalık sürecinde nefes almakta zorlandım. Herkes bu hastalığı ciddiye alsın” diye konuştu.