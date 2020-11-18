18.11.2020 - 09:11 | | MESUT YILMAZ
Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın
Geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkan şarkıcı Altay, kendini evinde izole etmiş ve yaşadığı zorlu sürece takipçileriyle paylaşmıştı.
Sağlığına kavuşan Altay, önceki gün eşi Gülsüm Hanım ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Vatandaşları koronavirüs konusunda uyaran Altay, “Hastalık sonrası ikinci kez dışarı çıkıyorum. Doktorum yürüyüş yapmamın iyi geleceğini söyledi. Hastalık sürecinde nefes almakta zorlandım. Herkes bu hastalığı ciddiye alsın” diye konuştu.