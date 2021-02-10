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10.02.2021 - 12:44 |

Şarkıcı Altay: Ölümden döndüm!

Altay Biber, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Şarkıcı Altay: Ölümden döndüm!
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Aracına binmeden önce gazetecilere poz veren ve ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altay, "Uzun süredir evdeyim, hastalığı yendim. Stüdyoda yeni şarkıları hazırlıyorum" dedi.

Şarkıcı Altay: Ölümden döndüm

Ekim ayında koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı, "Zor bir süreçti, 'ölümden döndüm' diyebilirim. Doktorlar entübe edeceklerdi, nefes almakta zorlandım. Onun için şu an 'nasılsınız?' diye sorulduğunda 'süperim' diyorum. Çünkü nefes alıyorum" ifadelerini kullandı.

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