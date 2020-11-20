Şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

CNN International'ın haberine göre; 28 yaşındaki Brown Jr., 2015 yılında banyosunun küvetinde hareketsiz bulunan ve uzun bir hastane sürecinin ardından hayatını kaybeden Bobbi Kristina'nın üvey kardeşiydi.

Los Angeles Polis Merkezi'nden yetkililerin 13.50'de tıbbi acil durum çağrısı aldıkları ve olay yerine gittiklerinde Brown Jr'ın hayatını kaybetmiş olduğunun tespit edildiği açıklandı.

ABD'li ünlü rapçi Bobby Brown, son yıllarda önemli kayıplar yaşadı. İlk olarak 2007 yılına kadar evli kaldığı ünlü şarkıcı Whitney Houston, Şubat 2012'de hayatını kaybetti.

Adli tıp raporuna göre; Whitney Houston küvette kazaen boğuldu. Ancak Houston'ın hastalığı ve kokainin de bu ölümde etkisinin olduğu tahmin ediliyordu.

ANNESİ DE KIZI DA KÜVETTE BULUNMUŞTU

Bu talihsiz olaydan üç yıl sonra Whitney Houston ile Bobbi Brown'ın kızları Bobbi Kristina Brown, Georgia Roswell'deki evinin küvetinde hareketsiz halde bulunmuştu. Yaklaşık altı ay hastane ve bakım evinde kalan Bobbi Kristina, Temmuz 2015'te henüz 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

Otopsi raporunda Bobbi Kristina Brown'ın ölüm nedeni uyuşturucu ve su altında nefessiz kalmaya bağlı olarak gelişen pnömoni ve beyin hasarı olarak belirtilmişti.

Fotoğraf: Backgrıd Usa