Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki lüks villasını satıyor!

İstanbul'da yaşadığı sırada bir anda radikal bir kararla Bodrum'da yerleşmek isteyen şarkıcı Ceylan, 2017 yılında Yalıkavak'tan ultra lüks bir villa almıştı. Kendi zevkine göre dekore ettirdiği villa için bir hayli de para harcamıştı.

Hatta o dönem Ceylan, ''Artık ben de Bodrumlu oldum buradan bir ev aldım'' açıklamasını yapmıştı. Fakat şimdilerde Ceylan, Bodrum faslını kapama kararı aldı. Ceylan, Bodrum Yalıkavak’taki 500 metrekarelik 5+1 lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.

İSTANBUL'DA YATIRIM

Şarkıcı, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı öğrenildi.

"ARTIK BODRUM'A YERLEŞİYORUM" DEMİŞTİ

Ceylan, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum. Bizim camiada sanatçı olarak yer almak çok zor. İnanılmaz oyunlar dönüyor.''

SIK SIK İMAJ DEĞİŞTİRİYOR

Instagram hesabını aktif kullanan şarkıcı Ceylan, sık sık imaj değiştiriyor. Daha önce saçlarını kısa kestiren 46 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ceylan, karesine "Bakışlar anlatır her şeyi aslında her şey orada gizlidir" notunu düştü. Ceylan'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri ünlü türkücüyü tanımakta zorlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın yeni imajını Şükran Ovalı'ya benzetti. Bir dönem saçlarını kızıla boyatan Ceylan, Elçin Sangu'ya da benzetilmişti.