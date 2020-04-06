Şarkıcı Duffy'den tecavüz itirafı

Şarkıcı, hikayesini, benzer olayları yaşayan başkalarına yardım etme amacıyla anlattığını belirterek şunları yazdı: "Doğum günümdü, bir restoranda uyuşturucu verildi ve sonra dört hafta boyunca uyuşturuldum ve yabancı bir ülkeye götürüldüm. Uçağa nasıl bindiğimizi ve sonra bir araçla nasıl seyahat ettiğimizi hatırlayamıyorum. Bir otel odasına götürüldüm, fail döndü ve bana tecavüz etti. Acıyı hatırlıyorum ve olay olduktan sonra odada bilinçli kalmaya çalışıyordum."