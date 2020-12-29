Şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan İngiliz şarkıcı Jessie J, kendisine Meniere teşhisi konduğunu duyurdu.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Jessie J, "Uyandım ve sağ kulağımda işitme duyumu tamamen kaybettiğimi, düz bir çizgide yürüyemediğimi hissettim. Esasen bana Meniere hastalığı teşhisi konuldu. Pek çok kişinin bundan muzdarip olduğunu biliyorum ve pek çok kişi bana ulaşıp harika tavsiyeler verdi. Bu yüzden daha önce herhangi bir açıklama yapmadım. Şimdi ilk kez şarkı söyleyebiliyorum ve buna katlanabiliyorum" ifadelerini kullandı.

İlaç almaya başladığını ve kendini çok daha iyi hissettiğini belirten 32 yaşındaki şarkıcı, "Daha kötüsü olabilirdi. Sağlıklı olduğum için minnetarım. Sadece Noel günü öncesi kulak hastanesindeydim ve 'Neler oluyor?' diye düşünüyordum" dedi.

MENIERE HASTALIĞI

Tekrarlayan baş dönmesi atakları ile birlikte kulak çınlaması, kulakta dolgunluk-basınç hissi ve işitme kaybı türü belirtilerle seyreden bir rahatsızlık. Hastalık baş dönmesi nedeniyle ayakta durmayı ve yürümeyi de zorlaştırıyor.