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21.03.2020 - 11:30 |

Şarkıcı Kenny Rogers yaşamını yitirdi

The Gambler, Lady gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen, Amerikalı country müzik yıldızı Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcı Kenny Rogers yaşamını yitirdi

SKH Music tarafından yapılan açıklamada; müzisyenin kendi evinde, doğal nedenlerden dolayı ve sevdikleriyle kuşatılmış bir halde son nefesini verdiği belirtildi.

Kenny Rogers'ın ailesi, corona virüs salgını nedeniyle küçük bir tören düzenleneceğini ve sanatçının bu şekilde toprağa verileceğini duyurdu.

Tam adı Kenneth Ray Rogers olan Kenny Rogers, 1938 yılında ABD'nin Houston kentinde dünyaya geldi. 1958 yılından beri müzik yapan Rogers, Grammy başta olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.

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