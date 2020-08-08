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08.08.2020 - 10:31 |

Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı

2000'li yılların ilk dönemine damga vuran şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Hayranları, son hali ile şaşırtan Lara'yı tanımakta zorlandı.

Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı
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'Adam Gibi Adam', 'Katmer Katmer' ve 'İhanetin Bekçisi' gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran Lara, son hali ile şaşırttı. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı, yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçirdi.

Bir hayli zayıflayan ve göğüslerine silikon taktıran Lara'nın göz rengi bile değişti. Hayranları, son hali ile şaşırtan Lara'yı tanımakta zorlandı.

Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı

Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı

Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı

 

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