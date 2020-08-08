Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı

'Adam Gibi Adam', 'Katmer Katmer' ve 'İhanetin Bekçisi' gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran Lara, son hali ile şaşırttı. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı, yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçirdi.

Bir hayli zayıflayan ve göğüslerine silikon taktıran Lara'nın göz rengi bile değişti. Hayranları, son hali ile şaşırtan Lara'yı tanımakta zorlandı.