Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!

Şarkıcı Özgün, karantina günlerini 5 yaşındaki oğlu Ediz ve eşiyle birlikte geçiriyor. Özgün, son olarak oğluyla müzik yaptığı anları takipçileriyle paylaştı ve altına şu notu düştü: "Ediz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor". Özgün'ün bu paylaşımına kısa süre içerisinde onlarca yorum geldi. Takipçileri Ediz'e, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde yorumlar yaptı.