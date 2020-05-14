MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!
14.05.2020 - 15:30 |

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!

Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

ABONE OL

Şarkıcı Özgün, karantina günlerini 5 yaşındaki oğlu Ediz ve eşiyle birlikte geçiriyor. Özgün, son olarak oğluyla müzik yaptığı anları takipçileriyle paylaştı ve altına şu notu düştü: "Ediz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor". Özgün'ün bu paylaşımına kısa süre içerisinde onlarca yorum geldi. Takipçileri Ediz'e, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde yorumlar yaptı. 

Büşra Pekin'den eğlenceli mutfak videosu!Oyuncu Büşra Pekin, karantina günlerinde eğlenceli videolarıyla dikkat çekiyor. Pekin, son olarak kendi kendine yemek yapan mutfak aletleri olsaydı nasıl olurdu sorusuna cevap verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hazal Kaya: Saçlarımın uçlarını alacağım

Hazal Kaya: Saçlarımın uçlarını alacağım

Buse Arslan kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan biyografisi

Buse Arslan kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan biyografisi

Eser Yenenler: O yayına bağlanmadım!

Eser Yenenler: O yayına bağlanmadım!

Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu nikah için acele etmiyor

Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu nikah için acele etmiyor

Sıradaki Haber