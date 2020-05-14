14.05.2020 - 15:30 |
Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!
Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
Şarkıcı Özgün, karantina günlerini 5 yaşındaki oğlu Ediz ve eşiyle birlikte geçiriyor. Özgün, son olarak oğluyla müzik yaptığı anları takipçileriyle paylaştı ve altına şu notu düştü: "Ediz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor". Özgün'ün bu paylaşımına kısa süre içerisinde onlarca yorum geldi. Takipçileri Ediz'e, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde yorumlar yaptı.