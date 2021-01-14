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14.01.2021 - 11:55 |

Sarp Apak'tan 'Güney'i çekmeyin' ricası

Oyuncu Sarp Apak ile eşi Bengisu Uzunöz Apak, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Sarp Apak'tan 'Güney'i çekmeyin' ricası
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Eylül 2018'de dünyaya gelen oğulları Güney ile birlikte AVM'ye gelen Apak Ailesi, karşılaştıkları basın mensuplarının isteğini kırmayıp poz verirken, fotoğraf karesine oğulları Güney'in alınmamasını rica ettiler.

Spor kıyafetleri ile dikkat çeken Apak ve eşi, anlayışları için gazetecilere teşekkür ettikten sonra uzun süre alışverişin keyfini çıkardılar. 

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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