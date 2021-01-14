Sarp Apak'tan 'Güney'i çekmeyin' ricası

Eylül 2018'de dünyaya gelen oğulları Güney ile birlikte AVM'ye gelen Apak Ailesi, karşılaştıkları basın mensuplarının isteğini kırmayıp poz verirken, fotoğraf karesine oğulları Güney'in alınmamasını rica ettiler.

Spor kıyafetleri ile dikkat çeken Apak ve eşi, anlayışları için gazetecilere teşekkür ettikten sonra uzun süre alışverişin keyfini çıkardılar.