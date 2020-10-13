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13.10.2020 - 17:47 |

Sarp Can Köroğlu-Ferhan Talib aşkı bitti

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde izleyicilerle buluşan oyuncu Sarp Can Köroğlu, uzun süredir birliktelik yaşadığı blog yazarı Ferhan Talib ile olan ilişkisini noktaladı.

Sarp Can Köroğlu-Ferhan Talib aşkı bitti
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Oyuncu Sarp Can Köroğlu ile Ferhan Talib, sessiz sedasız ayrıldı. Snob Magazin'in haberine göre; çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.

Köroğlu ve Talib, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Eski sevgililer, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi ise sürdürüyor.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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