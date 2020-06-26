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26.06.2020 - 10:29 |

Sarp Levendoğlu'ndan kitesurf şov

Oyuncu Sarp Levendoğlu, önceki gün Muğla'nın Akyaka ilçesinde bulunan kitesurf plajında görüntülendi. Kıyafetlerini giydikten sonra kendisini dalgalı sulara bırakan Levendoğlu, adeta şov yaptı.

Sarp Levendoğlu'ndan kitesurf şov
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Kendisi gibi oyuncu olan Derya Şensoy ile aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, önceki gün Muğla'nın Akyaka ilçesinde bulunan kitesurf plajında görüntülendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; su sporlarına olan tutkusu ile bilinen 38 yaşındaki oyuncu, sörf aracını kendisi hazırladı. Kıyafetlerini giydikten sonra kendisini dalgalı sulara bırakan Sarp Levendoğlu, adeta şov yaptı.

Yaklaşık bir saat uçurtma sörfü yapan Levendoğlu, bir kadın arkadaşından taktik almayı ihmal etmedi.

Sarp Levendoğlundan kitesurf şov

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