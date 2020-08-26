Saruhan Hünel'in Makedonya şaşkınlığı

Geçtiğimiz günlerde Makedonya'nın başkenti Üsküp'e giden Saruhan Hünel, burada yoğun ilgi ile karşılaşmıştı. Bir arkadaşını ziyarete gittiğini belirten oyuncu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok şaşırdığını söyledi.

Hünel, "Meğer yıllar önce çektiğimiz 'Kaybolan Yıllar' dizisi orada yayınlanıyormuş. O kadar büyük bir ilgiyle karşılaştım ki, inanın çok mutlu oldum. Caddelerde insanlar durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. Dizimizin bu kadar popüler olduğunu gidince anladım. Meğer Makedonya'da Türk dizileri çok popülermiş" dedi.