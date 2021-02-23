Şaşırtan açıklamalar

Gwen Stefani, Wonderland dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 9 Şubat’ta ‘Let Me Reintroduce Myself’ isimli parçasını sevenlerinin beğenisine sunan sanatçı, samimi açıklamalarda bulundu. Proje için yaptıkları hazırlık sürecinde, başlarda korktuğunu belirten Stefani, “Kendimi neden yeni müzik üretmek istediğim konusunda sebep ararken buldum” dedi.

İnsanların kendisini yargılayacağını sandığını ifade eden şarkıcı, “Bana, ‘Süper yaşlısın. Niye böyle bir şey istedin ki?’ derler diye düşündüm. Benim yapım böyle, beynim bu şekilde işliyor. Umarım beni anlarsınız. Herkesin kendine göre korkuları vardır” sözleriyle, şaşırttı.